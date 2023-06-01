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2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос

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2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Фото - Jimmie48
#Roland Garros, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

2 червня в одиночному розряді на турнірі Grand Slam - Roland Garros зіграє лише одна представниця України - Еліна Світоліна.

Розклад виступу українок на Roland Garros 2 червня

14:00 (час - орієнтовний). Еліна Світоліна (192) - Анна Блінкова (56) - корт Сімонн Матьє, другий запуск.

Слід відзначити, що українка кілька днів тому впевнено розібралася з цією суперницею у фіналі турніру в Страсбурзі.

А в другому колі Roland Garros Світоліна здобула вольову перемогу (2:6, 6:3, 6:1) над австралійкою Сторм Гантер (204).

Нагадаємо, в основній сітці Ролан Гаррос стартувало 6 українок - крім Світоліної, до третього кола пробилася лише Леся Цуренко (66), яка напередодні здолала американку Лорен Девіс (52).

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