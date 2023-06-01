Міжнародна федерація тенісу не каратиме Джоковича за напис "Косово - серце Сербії"

Правилами Ролан Гаррос не забороняється політичні заяви

Джерело - France 24.

Міжнародна федерація тенісу не каратиме сербського тенісиста Новака Джоковича (3), який зробив напис "Косово – серце Сербії" на камері під час Ролан Гаррос.

Про це повідомляє France 24.

"Правила поведінки гравців на змаганнях Великого шолома регулюються зведенням правил, яким керує відповідний організатор. У ньому немає положень, які забороняють політичні заяви", - повідомила ITF.

Раніше Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос.

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