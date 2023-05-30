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Джоковича не покарають за напис "Косово – серце Сербії"

Джоковича не покарають за напис "Косово – серце Сербії"
Сьогодні 14:13 211 0
Джоковича не покарають за напис "Косово – серце Сербії"
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович не тримає покарання за напис "Косово – серце Сербії" на відеокамері після перемоги над Олександром Ковачевичем (114) на старті Ролан Гаррос.

Про це повідомила федерація тенісу Франції (FFT), яка організує другий тенісний мейджор сезону.

"Не існує офіційних правил на турнірах Грендслем щодо того, що гравці можуть або не можуть казати. FFT не робитиме жодних заяв і не займатиме жодної позиції щодо цього", - йдеться в повідомленні.

Раніше Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос.

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