Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос

Сербський тенісист Новак Джокович після перемоги у 1 колі Ролан Гаррос вляпався в черговий гучний скандал.

Організатори заявили, що не покарають тенісиста, незважаючи на заклики вигнати його з турніру.

У 2008 році Джокович публічно виступав проти визнання Косова як незалежної держави.

Не залишилися осторонь політичної заяви серба славетні українські тенісисти Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, які воюють у гарячих точках.

"А один сказав, що тенісисти нічого не можуть зробити, щоб зупинити вторгнення Росії в Україну...", – не без долі сарказму відзначив Стаховський.

And one said , tennis players cannot do anything to stop the invasion of russia into Ukraine… https://t.co/fTEAlGFS2V