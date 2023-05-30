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Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос

Сербський тенісист опинивя в епіцентрі скандалу
Сьогодні 09:58 Андрій Твердохліб 341 0
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
#Новак Джокович

Джерело - Чемпіон.

Сербський тенісист Новак Джокович після перемоги у 1 колі Ролан Гаррос вляпався в черговий гучний скандал.

"Косово – серце Сербії! Стоп насильству", - написав тенісист на об'єктиві камери після переможної гри з Александаром Ковачевичем.

Організатори заявили, що не покарають тенісиста, незважаючи на заклики вигнати його з турніру.

"Немає офіційних правил Grand Slam щодо того, що гравці можуть або не можуть говорити. Федерація теніcу Франції не робитиме жодних заяв або займати якусь позицію з цього питання", - прокоментували організатори турніру в коментарі Mirror.

У 2008 році Джокович публічно виступав проти визнання Косова як незалежної держави.

Не залишилися осторонь політичної заяви серба славетні українські тенісисти Олександр Долгополов і Сергій Стаховський, які воюють у гарячих точках.

"А один сказав, що тенісисти нічого не можуть зробити, щоб зупинити вторгнення Росії в Україну...", – не без долі сарказму відзначив Стаховський.

"Це вже політика чи все-таки спорт? Ласкаво просимо в реальність", - написав Долгополов.

Нагадаємо, у січні 2023 року батько Джоковича публічно підтримав росію біля прапора з путіним.

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