Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) в другому колі турніру Grand Slam - Roland Garros зіграє проти американки Лорен Девіс (52).

Матч відбудеться в четвер, 1 червня. Корт і час поєдинку визначаться пізніше - ввечері, 31 травня.

Цуренко в першому колі сенсаційно перемогла 13 ракетку світу Барбору Крейчикову з Чехії (6:2, 6:4), а Девіс без проблем здолала китаянку Лінь Чжу (6:3, 6:3).

У єдиній очній зустрічі в Акапулько в 2018 році Цуренко розгромила суперницю - 6:4, 6:1.

Нагадаємо, із 6 українок турнір продовують лише двоє - крім Цуренко в другому колі зіграє Еліна Світоліна. Суперницею одеситки стане австралійка Сторм Гантер (204). Матч заплановано на 31 травня.