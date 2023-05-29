Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.

У другому колі турніру Grand Slam - Roland Garros, що триває у Парижі, Еліна Світоліна (192) поміряється силами з маловідомою австралійкою Сторм Гантер (204).

Матч відбудеться в середу, 31 травня. Час і корт визначаться пізніше - ввечері 30 травня.

У єдиній очній зустрічі, яка відбулася в Хуахіні у 2020 році, Світоліна перемогла в двох сетах (6:1, 6:2). 28-річна австралійка вперше змогла подолати бар'єр першого кола на турнірі серії Grand Slam. Найвища позиція в рейтингу WTA - 119.

Світоліна в Парижі тричі зупинялася в 1/4 фіналу.

У першому колі Світоліна впевнено перемогла італійку Тревізан (6:2, 6:2), а Гантер вибила іспанку Паррісас-Діас (4:6, 6:2, 6:4).

Нагадаємо, Марта Костюк і Даяна Ястремська завершили свої виступи вже на стадії першого кола. Костюк програла Сабаленка (6:3, 6:2) а Ястремська поступилася Векич (6:2, 7:5).