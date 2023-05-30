Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Леся Цуренко (66) сенсаційно перемогла Барбору Крейчикову (13) із Чехії в першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 29 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:4.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.
Леся Цуренко (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія) 6:2, 6:4
Цуренко в наступному раунді зіграє проти переможниці пари Лінь Чжу (40) - Лорен Девіс (52).
Крейчикова вигравала Відкритий чемпіонат Франції з тенісу у 2021-у році.
Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан. Також турнір вже покинула Ангеліна Калініна.
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