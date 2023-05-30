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Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос

Матч тривав 1 годину і 29 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:4
Сьогодні 17:51 447 1
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
#Барбора Крейчикова, #Леся Цуренко, #Roland Garros-2023

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Леся Цуренко (66) сенсаційно перемогла Барбору Крейчикову (13) із Чехії в першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 29 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:4.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 6 подвійних помилок та реалізувала 5 з 8 брейкпойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Перше коло, 30 травня

Леся Цуренко (Україна) - Барбора Крейчикова (Чехія) 6:2, 6:4

Цуренко в наступному раунді зіграє проти переможниці пари Лінь Чжу (40) - Лорен Девіс (52).

Крейчикова вигравала Відкритий чемпіонат Франції з тенісу у 2021-у році.

Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан. Також турнір вже покинула Ангеліна Калініна.

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