Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос

Українка не змогла пробитися у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) поступилась хорватці Донні Векич (22) у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 27 хвилин та завершились з рахунком 2:6, 5:7.

Ястремська до цього виграла в трьох із чотирьох матчів проти хорватки, проте поступилася в їхній попередній зустрічі минулого року на трав'яному турнірі в Істборні.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд – 19 804 000 євро

Перше коло, 29 травня

Даяна Ястремська (Україна) – Донна Векич (Хорватія) 2:6, 5:7

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