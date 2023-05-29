Ястремська поступилась Векич на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Даяна Ястремська (144) поступилась хорватці Донні Векич (22) у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 27 хвилин та завершились з рахунком 2:6, 5:7.
Ястремська до цього виграла в трьох із чотирьох матчів проти хорватки, проте поступилася в їхній попередній зустрічі минулого року на трав'яному турнірі в Істборні.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд – 19 804 000 євро
Перше коло, 29 травня
Даяна Ястремська (Україна) – Донна Векич (Хорватія) 2:6, 5:7
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