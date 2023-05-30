Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос

Калініна не змогла вийти у друге коло турніру

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (26) поступилась Діан Паррі (79) з Франції у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 22 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:3.

Калініна тричі подала навиліт та допустила одну подвійну помилку.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Грунт

Призовий фонд 19 804 000 євро

Перше коло, 30 травня

Діан Паррі - Ангеліна Калініна 6:2, 6:3

Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан.

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