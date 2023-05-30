Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (26) поступилась Діан Паррі (79) з Франції у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 22 хвилин та завершились з рахунком 6:2, 6:3.
Калініна тричі подала навиліт та допустила одну подвійну помилку.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 30 травня
Діан Паррі - Ангеліна Калініна 6:2, 6:3
Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан.
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