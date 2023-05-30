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Байндль поступилась у першому колі Ролан Гаррос

Байндль не змогла пробитися у наступне коло турніру
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Байндль поступилась у першому колі Ролан Гаррос
#Катерина Байндл

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Катерина Байдль (83) поступилась Ользі Даніловіч (105) із Сербії у першому колі Ролан Гаррос.

Матч тривав 1 годину і 36 хвилин та завершились з рахунком 6:3, 6:2.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.

Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція 
Грунт 
Призовий фонд  19 804 000 євро
Перше коло, 30 травня

Ольга Даніловіч - Катерина Байдль 6:3, 6:2

Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан. Також турнір вже покинула Ангеліна Калініна.

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