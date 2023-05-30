Байндль поступилась у першому колі Ролан Гаррос

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Катерина Байдль (83) поступилась Ользі Даніловіч (105) із Сербії у першому колі Ролан Гаррос.
Матч тривав 1 годину і 36 хвилин та завершились з рахунком 6:3, 6:2.
Українка жодного разу не подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 3 з 5 брейк-пойнтів.
Roland Garros - Grand Slam
Париж, Франція
Грунт
Призовий фонд 19 804 000 євро
Перше коло, 30 травня
Ольга Даніловіч - Катерина Байдль 6:3, 6:2
Раніше Ястремська поступилась Векич, а Світоліна впевнено розібралася з Тревізан. Також турнір вже покинула Ангеліна Калініна.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!