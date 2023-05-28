Костюк поступилася білорусці Сабаленко на старті Ролан Гаррос

Матч завершився за 1 годину і 11 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Марта Костюк (39) поступилася білорусі Аріні Сабаленко (2) в першому колі Roland Garros-2023.

Матч тривав 1 годину 11 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:2.

Українка жодного разу не подала навиліт, допустилася 4 подвійних помилок та реалізувала 1 з 5 брейкпойнтів.

Roland Garros - Grand Slam

Париж, Франція

Ґрунт

Призовий фонд - €19,804,000

Перше коло, 28 травня

Марта Костюк (Україна) - Аріна Сабаленко (країна терорист) 3:6, 2:6

В основній сітці Ролан Гарросу зіграють ще 6 українок. У першому колі Ангеліна Калініна зіграє проти Діан Паррі, Леся Цуренко - проти Барбори Крейчикової, Катерина Байндль - проти Ольги Данілович, Еліна Світоліна - проти Мартіни Тревізан, а Даяна Ястремська, яка пробилася через сито кваліфікації - проти Дони Векич. Усі матчі заплановані на понеділок, 29 травня.

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