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Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 12:15 54304
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Карлос Алькарас очолює рейтинг, Даніїло Медведєв йде другим, а трійку найкращих замикає Новак Джокович. Тейлор Фріц обійшов Янніка Сіннера і став восьмою ракеткою світу.

Перша ракетка України Олексій Крутих зберіг 185-ту  позицію. 

Рейтинг ATP
29 травня
1. (1) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6815
2. (2) Даніїло Медведєв - 6330
3. (3) Новак Джокович (Сербія) - 5955
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4960
5. (5) Стефанос Циципас (Греція) - 4775
6. (6) Хольгер Руне (Данія) - 4375
7. (7) Андрій Рубльов - 4270
8. (9) Тейлор Фріц (США) - 3470
9. (8) Яннік Зіннер (Італія) - 3435
10. (10) Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3100
...
185. (185) Олексій Крутих (Україна) - 324
275. (286) Віталій Сачко (Україна) - 196
356. (354) Ілля Марченко (Україна) - 136
370. (368) Владислав Орлов (Україна) - 126
391. (384) Олександр Овчаренко (Україна) - 118
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