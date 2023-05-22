Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Новим лідером рейтингу ATP став іспанець Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович опустився на третє місце, пропустивши вперед Даніїла Медвєдєва.

Перша ракетка України Олексій Крутих опустився на вісім позицій - 185. Також чотири позиції втратив Віталій Сачко – він зараз посідає 286-те місце.

Рейтинг ATP

22 травня