Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Новим лідером рейтингу ATP став іспанець Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович опустився на третє місце, пропустивши вперед Даніїла Медвєдєва.
Перша ракетка України Олексій Крутих опустився на вісім позицій - 185. Також чотири позиції втратив Віталій Сачко – він зараз посідає 286-те місце.
Рейтинг ATP
22 травня
1. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6815
2. (3) Даніїло Медведєв - 6330
3. (1) Новак Джокович (Сербія) - 5955
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 4915
5. (5) Стефанос Ціципас (Греція) - 4775
6. (7) Гольгер Руне (Данія) - 4375
7. (6) Андрій Рубльов - 4270
8. (8) Яннік Зіннер (Італія) - 3435
9. (10) Тейлор Фріц (США) - 3390
10. (9) Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 3065
...
185. (177) Олексій Крутих (Україна) - 324
286. (282) Віталій Сачко (Україна) - 186
354. (321) Ілля Марченко (Україна) - 136
368. (371) Владислав Орлов (Україна) - 126
384. (416) Олександр Овчаренко (Україна) - 118