Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала росіянку Вероніку Кудерметову (12) в півфіналі турніру WTA 1000 в Римі.
Актуально: Калініна - друга українка в фіналі турніру WTA найвищої категорії
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $3,572,618
1/2 фіналу, 19 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Вероніка Кудерметова (країна терорист) 7:5, 5:7, 6:2
Ангеліна Калініна (47) в фіналі Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 зіграє проти колишньої росіянки, представниці Казахстану Єлени Рибакіної (6).
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