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Калініна - Кудерметова: огляд матчу півфіналу турніру в Римі

Матч тривав 2 години 53 хвилини
Сьогодні 10:22 208 0
Калініна - Кудерметова: огляд матчу півфіналу турніру в Римі
Фото: Getty Images
#Ангеліна Калініна, #Кудерметова

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала росіянку Вероніку Кудерметову (12) в півфіналі турніру WTA 1000 в Римі.

  Актуально: Калініна - друга українка в фіналі турніру WTA найвищої категорії

Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт 
Призовий фонд - $3,572,618
1/2 фіналу, 19 травня

Ангеліна Калініна (Україна) - Вероніка Кудерметова (країна терорист) 7:5, 5:7, 6:2

Ангеліна Калініна (47) в фіналі Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 зіграє проти колишньої росіянки, представниці Казахстану Єлени Рибакіної (6).

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