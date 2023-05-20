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Калініна - друга українка в фіналі турніру WTA найвищої категорії

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Калініна - друга українка в фіналі турніру WTA найвищої категорії
#Ангеліна Калініна, #Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зіграє у фіналі римського Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000. Суперницею українки стане представниця Казахстану Єлєна Рибакіна.

Калініна вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. 26-річна тенісистка - друга українка, після Еліни Світоліної, яка зіграє у фіналі турніру WTA найвищої категорії. У Світліної - три фінали та перемоги в усіх (двічі - Рим і Торонто). В оновленому рейтингу Калініна покращить свій персональний рейтинг, як мінімум, посяде 25 сходинку.

Для 23-річної Рибакіної фінал у Римі стане 10-м у кар'єрі. Уродженка росії тричі тріумфувала, у тому числі й на Australian Open-2022.

Раніше тенісистки провели між собою одну зустріч - на турнірі в Чарльстоні в 2022 році українка перемогла в 1/16 фіналу (6:4, 2:6, 6:4).

Нагадаємо, лише 8 українських тенісисток здобували титул WTA. Детальніше - ТУТ.

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