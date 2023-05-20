У фіналі Internazionali BNL d’Italia Калініна зіграє проти ексросіянки Рибакіної

Джерело - Чемпіон.

Ангеліна Калініна (47) в фіналі Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000 зіграє проти колишньої росіянки, представниці Казахстану Єлени Рибакіної (6).

Матч заплановано на 20:00, у суботу, 20 травня.

У півфіналі Калініна в трьох сетах здолала росіянку Кудермєтову (7:5, 5:7, 6:2), а Рибакіна за вихід у фінал перемогла латвійку Єлєну Остапенко (6:2, 6:4).

Раніше тенісистки провели між собою одну зустріч - на турнірі в Чарльстоні в 2022 році українка перемогла в 1/16 фіналу (6:4, 2:6, 6:4).

Для Калініної - це перший фінал турніру найвищої категорії. В оновленому рейтингу WTA киянка увійде, як мінімум, у топ-25, що стане найвищим кар'єрним досягненням.