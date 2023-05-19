Калініна перемогла росіянку Кудермєтову на шляху до фіналу в Римі

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (47) здолала росіянку Вероніку Кудерметову (12) в півфіналі турніру WTA 1000 в Римі.
Матч тривав 2 години 53 хвилини і завершився з рахунком 7:5, 5:7, 6:2.
Українка виконала 2 подачі навиліт, зробила 2 подвійні помилки та реалізувала 5 з 10 брейкпойнта.
Internazionali BNL d’Italia - WTA 1000
Рим, Італія
Ґрунт
Призовий фонд - $3,572,618
1/2 фіналу, 19 травня
Ангеліна Калініна (Україна) - Вероніка Кудерметова (країна терорист) 7:5, 5:7, 6:2
У наступному раунді змагань українка зіграє з переможницею матчу Рибакіна - Остапенко.
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