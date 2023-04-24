Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Сербський тенісист Новак Джокович залишається першої ракетки світу. Другим йде іспанець Карлос Алькарас, до топ-3 піднявся Даніїл Мєдвєдєв.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив три позиції і посідає 183-те місце. Другу сходинку в національному рейтингу зберігає Віталій Сачко, який цього тижня піднявся на 268-у позицію класифікації (+24). Положення Іллі Марченка не змінилося - 324.

Рейтинг ATP

24 квітня

1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7135 2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6770 3. (4) Даніїл Мєдвєдєв - 5240 4. (3) Каспер Рууд (Норвегія) - 5210 5. (5) Стефанос Ціципас (Греція) - 5195 6. (6) Андрій Рубльов - 4280 7. (7) Гольгер Руне (Данія) - 4070 ...