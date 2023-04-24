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Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 11:35 49825
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Фото - gettyimages
#ATP, #Ілля Марченко, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Сербський тенісист Новак Джокович залишається першої ракетки світу. Другим йде іспанець Карлос Алькарас, до топ-3 піднявся Даніїл Мєдвєдєв.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив три позиції і посідає 183-те місце. Другу сходинку в національному рейтингу зберігає Віталій Сачко, який цього тижня піднявся на 268-у позицію класифікації (+24). Положення Іллі Марченка не змінилося - 324.

Рейтинг ATP
24 квітня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7135
2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6770
3. (4) Даніїл Мєдвєдєв - 5240
4. (3) Каспер Рууд (Норвегія) - 5210
5. (5) Стефанос Ціципас (Греція) - 5195
6. (6) Андрій Рубльов - 4280
7. (7) Гольгер Руне (Данія) - 4070
...
183. (180) Олексій Крутих (Україна) – 326
268. (292) Віталій Сачко (Україна) – 195
324. (324) Ілля Марченко (Україна) – 155

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