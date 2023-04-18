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Світоліна дізналася суперницю на турнірі ITF у Португалії

Українка стартує на турнірі у Португалії
Сьогодні 10:15 405 0
Світоліна дізналася суперницю на турнірі ITF у Португалії
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1113) дізналась ім’я суперниці, з якою зіграє у першому колі турніру ITF W100 в Оейраші, Португалія.

У першому колі українка зіграє з Кларою Таусон (132) з Данії. Матч заплановано на 19 квітня.

Нагадаємо, Світоліна програла Путінцевій на старті турніру WTA 500 у Чарльстоні, а минулого тижня здобула першу перемогу після повернення у теніс.

Раніше став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос.

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