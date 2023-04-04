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Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні

Еліна Світоліна повернулася на корт після декрету та провела перший матч за останній рік.
Сьогодні 08:10 378 0
Світоліна з поразки стартувала на турнірі у Чарльстоні
Фото - gettyimages
#Еліна Світоліна

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна поступилася Юлії Путінцевій (47) з Казахстану у першому колі турніру WTA 500 у Чарльстоні, США.

Матч тривав 2 години 48 хвилин та завершився з рахунком - 6:7 (3), 6:2, 6:4.

Світоліна 5 разів подала навиліт, допустила 3 подвійні помилки та використала 4 з 11 брейк-пойнтів.

Credit One Charleston Open - WTA 500
Чарльстон, США
Ґрунт
Призовий фонд - $780,637
Перше коло, 3 квітня

Юлія Путінцева (Казахстан) - Еліна Світоліна (Україна) 6:7 (3), 6:2, 6:4

Раніше на турнірі впевнено стартувала Леся Цуренко.

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