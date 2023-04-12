Світоліна здобула першу перемогу після повернення у теніс

Еліна Світоліна зіграла другий матч після декрету.

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1344) у першому колі турніру ITF у Швейцарії перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе (160).

Двосетовий матч тривав 1 годину та 23 хвилин і завершився з рахунком - 6:4, 6:2.

У другому колі українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік (216).

Відзначимо, що востаннє Еліна брала участь в ITF-турі у 2013 році, коли виграла турнір із призовим фондом 75 тисяч доларів у Донецьку.

Axion Open by Rado - ITF World Tennis Tour

К’яссо, Швейцарія

Грунт

Призовий фонд – 60,000 доларів

Перше коло, 12 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:4, 6:2

Нагадаємо, Світоліна програла Путінцевій на старті турніру WTA 500 у Чарльстоні. Це був перший матч Еліни після декрету.

Раніше став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос.

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