Світоліна здобула першу перемогу після повернення у теніс

Джерело - Чемпіон.
Українська тенісистка Еліна Світоліна (1344) у першому колі турніру ITF у Швейцарії перемогла румунку Єлену-Габріелу Русе (160).
Двосетовий матч тривав 1 годину та 23 хвилин і завершився з рахунком - 6:4, 6:2.
У другому колі українка зіграє з бельгійкою Александрою Ігнатік (216).
Відзначимо, що востаннє Еліна брала участь в ITF-турі у 2013 році, коли виграла турнір із призовим фондом 75 тисяч доларів у Донецьку.
Еліна Світоліна (Україна) – Єлена-Габріела Русе (Румунія) 6:4, 6:2
Нагадаємо, Світоліна програла Путінцевій на старті турніру WTA 500 у Чарльстоні. Це був перший матч Еліни після декрету.
Раніше став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос.
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