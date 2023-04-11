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Став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос

Українка запланувала участь у чотирьох турнірах
Сьогодні 22:25 211 0
Став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос
#Еліна Світоліна

Джерело - sport.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка минулого тижня повернулася до туру після народження доньки, під час підготовки до Відкритого чемпіонату Франції візьме участь у чотирьох турнірах ґрунтової серії.

Про це повідомляє ВТУ.

Маючи wild card від організаторів, Світоліна виступить на турнірах ITF W100 в Оейраші (17-23 квітня), WTA 125 у Сен-Мало (1-7 травня) та WTA 250 у Страсбурзі (21-27 травня).

Як раніше повідомлялося, за захищеним рейтингом Еліна також зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі (9-20 травня).

До речі, на Ролан Гаррос Еліна Світоліна теж зможе зіграти завдяки захищеному рейтингу.

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