Став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос

Українка запланувала участь у чотирьох турнірах

Українська тенісистка Еліна Світоліна, яка минулого тижня повернулася до туру після народження доньки, під час підготовки до Відкритого чемпіонату Франції візьме участь у чотирьох турнірах ґрунтової серії.

Про це повідомляє ВТУ.

Маючи wild card від організаторів, Світоліна виступить на турнірах ITF W100 в Оейраші (17-23 квітня), WTA 125 у Сен-Мало (1-7 травня) та WTA 250 у Страсбурзі (21-27 травня).

Як раніше повідомлялося, за захищеним рейтингом Еліна також зіграє на турнірі WTA 1000 у Римі (9-20 травня).

До речі, на Ролан Гаррос Еліна Світоліна теж зможе зіграти завдяки захищеному рейтингу.