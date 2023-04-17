Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Сербський тенісист Новак Джокович залишається першої ракетки світу. Другим йде іспанець Карлос Алькарас, трійку замикає норвежець Каспер Рууд.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив три позиції і посідає 177-те місце. Другу сходинку в національному рейтингу зберігає Віталій Сачко, який цього тижня опустився на 292-е у світовій класифікації (-4). Трохи погіршив своє становище цього тижня Ілля Марченко - 324-те місце (-1).

Рейтинг ATP

17 квітня

1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7240 2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6770 3. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5255 4. (5) Даніїл Мєдвєдєв - 5240 3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) - 4950 6. (6) Андрій Рубльов - 4380 7. (9) Гольгер Руне (Данія) - 3865 ...