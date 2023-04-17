Головне
Шахтар завдяки дублю Бондаренка переграв Львів у 21 турі УПЛ
Вчора 15:54 683
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 11:17 524
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка
Сьогодні 11:16 23187
Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу
Сьогодні 09:54 48526
Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію
Сьогодні 09:07 280940 1
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1311
Марсель Маліновського переміг Труа, Страсбур з Соболем розібрався з Аяччо: результати матчів Ліги 1
Вчора 23:37 1232
Фенербахче з Ягуповою переміг Мерсін у фіналі жіночої Євроліги
Вчора 22:59 498
Арсенал не втримав перемогу над Вест Гемом, МЮ розібрався з Ноттінгемом: результати матчів АПЛ
Вчора 20:24 1050
Крутих виграв кваліфікацію і вдруге вийшов на турнір ATP
Вчора 19:18 385
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу

ATP оновив рейтинг тенісистів
Сьогодні 09:54 48526
Рейтинг ATP: Крутих залишився першої ракеткою України, Джокович - перша ракетка світу
Фото - gettyimages
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Сербський тенісист Новак Джокович залишається першої ракетки світу. Другим йде іспанець Карлос Алькарас, трійку замикає норвежець Каспер Рууд.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив три позиції і посідає 177-те місце. Другу сходинку в національному рейтингу зберігає Віталій Сачко, який цього тижня опустився на 292-е у світовій класифікації (-4). Трохи погіршив своє становище цього тижня Ілля Марченко - 324-те місце (-1).

Рейтинг ATP
17 квітня
1. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7240
2. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 6770
3. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5255
4. (5) Даніїл Мєдвєдєв - 5240
3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) - 4950
6. (6) Андрій Рубльов - 4380
7. (9) Гольгер Руне (Данія) - 3865
...
180. (177) Олексій Крутих (Україна) – 327
292. (288) Віталій Сачко (Україна) – 179
324. (323) Ілля Марченко (Україна) – 155

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Популярне зараз
"Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка "Після матчу з Барселоною батько плакав": останнє велике інтерв'ю Павла Шкапенка 23187
Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Кремінь - Полісся - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 1443
Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги Жирона з Циганковим перемогла Ельче, Барселона не змогла здолати Хетафе: результати матчів Ла-Ліги 1311
Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина Визначилася дата і місце проведення матчу Україна - Німеччина 1444
Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ Шахтар - Львів: де дивитися матч УПЛ 1560
Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію Рейтинг WTA: Світоліна значно покращила свою позицію 280940 1
Рекомендуємо
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1221
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 11959
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 14674 3
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 33369
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41916
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3693