Костюк: Прояви українського хейтерства ранять найсильніше

Українка розповіла про хейт з боку фанатів

У жодного тенісиста немає 100% підтримки у своїй країні

Про це розповіла українка Марта Костюк.

"У жодного тенісиста немає 100% підтримки у своїй країні. Навіть Роджера Федерера та Стена Ваврінку засуджували у Швейцарії. На жаль, і до мене доходять прояви українського хейтерства, що ранить найсильніше. З іншого боку, я отримала багато привітань після свого успіху в Остіні.

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Це були привітання від простих уболівальників і членів уряду. Чесно кажучи, кожен такий добрий відгук робить мене щасливою. Але водночас деяких людей більше цікавлять конфлікти в WTA, словесні перепалки між нами й росіянками, напруга на змаганнях. Думаю, всім просто цікаво подивитися, що буде далі в цій драмі. Я вже втомилася від цього.

Костюк: Сьогодні був не наш день

Минулий рік був дуже важким. Я говорила речі, які багато людей не хотіли чути. Мені здавалося, що будь-які мої слова піднімуть галас. Було дуже багато відгуків у ЗМІ та в інтернеті. Багато знаменитостей і впливових людей жадають такої уваги. Я зазвичай не прагну до цього.

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