Костюк: Сьогодні був не наш день

Перший номер збірної України Марта Костюк зіграла гарний матч з Маркетою Вондроушовою у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це був не найкращий матч з мого боку, але він був набагато ближчим, ніж може здатися за рахунком. Я провела гарну гру, але сьогодні був не наш день. Пишаюся дівчатами, які за таких обставин, у яких ми перебуваємо, все одно виходять на майданчик і змагаються", – сказала Марта.