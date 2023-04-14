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Костюк: Сьогодні був не наш день

Марта Костюк прокоментувала поразку у матчі кваліфікації Світового фіналу Кубка Біллі Джин Кінг із Маркетою Вондроушовою
Сьогодні 20:40 307 0
Костюк: Сьогодні був не наш день
#Марта Костюк

Джерело - btu.org.uа.

Перший номер збірної України Марта Костюк зіграла гарний матч з Маркетою Вондроушовою у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг.

Про це розповіла сама українська тенісистка.

"Це був не найкращий матч з мого боку, але він був набагато ближчим, ніж може здатися за рахунком. Я провела гарну гру, але сьогодні був не наш день. Пишаюся дівчатами, які за таких обставин, у яких ми перебуваємо, все одно виходять на майданчик і змагаються", – сказала Марта.

Після першого ігрового дня Чехія лідирує з рахунком 2:0. У суботу першими на корт вийдуть перші номери команд Марта Костюк та Барбора Крейчикова.

Раніше визначився транслятор матчів збірної України.

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