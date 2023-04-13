Світоліна поступилася Ігнатик у 2 колі турніру в Швейцарії

Українка не змогла подолати 1/8 фіналу турніру ITF

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Еліна Світоліна (1344) у другому колі турніру ITF у Швейцарії поступилася румунці Александрі Ігнатик (217).

Матч тривав 2 години та 28 хвилин і завершився з рахунком - 6:1, 2:6, 5:7.

Відзначимо, що востаннє Еліна брала участь в ITF-турі у 2013 році, коли виграла турнір із призовим фондом 75 тисяч доларів у Донецьку.

Axion Open by Rado - ITF World Tennis Tour

К’яссо, Швейцарія

Грунт

Призовий фонд – 60,000 доларів

Друге коло, 13 квітня

Еліна Світоліна (Україна) – Александра Ігнатик (Румунія) 6:1, 2:6, 5:7

У першому колі українка виявилася сильнішою за Єлену-Габріелу Русе.

Нагадаємо, Світоліна програла Путінцевій на старті турніру WTA 500 у Чарльстоні. Це був перший матч Еліни після декрету.

Раніше став відомий розклад Світоліної до Ролан Гаррос.

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