Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг

Загальний рахунок в поєдинку 1:3 на користь чешок

Джерело - Чемпіон.

Катаріна Завацька (261) поступилась Маркеті Вондроушовій у 4 матчі Кубка Біллі Джин Кінг.

Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, допустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнта.

Ця поразка стала для України третьою в цьому протистоянні.

Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis

Анталія, Туреччина

Грунт

Кваліфікація, 15 квітня

Україна - Чехія 1:3

Катаріна Завацька - Маркета Вондроушова 3:6, 4:6

Напередодні Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій.

У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.

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