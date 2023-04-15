Збірна Україна програла Чехії в Кубку Біллі Джин Кінг

Джерело - Чемпіон.
Катаріна Завацька (261) поступилась Маркеті Вондроушовій у 4 матчі Кубка Біллі Джин Кінг.
Матч тривав 1 годину 50 хвилин і завершився з рахунком 6:4, 6:3. Українка жодного разу не подала навиліт, допустилася 3 подвійних помилок та реалізувала 3 з 9 брейкпойнта.
Ця поразка стала для України третьою в цьому протистоянні.
Кубок Біллі Джин Кінг - The World Cup of Tennis
Анталія, Туреччина
Грунт
Кваліфікація, 15 квітня
Україна - Чехія 1:3
Катаріна Завацька - Маркета Вондроушова 3:6, 4:6
Напередодні Костюк програла Вондроушовій, Завацька поступилась Крейчиковій.
У квітні минулого року українки поступилися США у виїзному матчі з рахунком 3-2.
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