Долгополов: Ганьба Мінспорту та НОК України

Український тенісист Олександр Долгополов засудив рішення уряду щодо бойкоту змагань, де будуть виступати росіяни та білоруси. Про яке вчора повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Про це тенісист розповів у Facebook.

"Не можу не відреагувати на заяви видатного спортивного діяча, пана Олега Немчінова.

Пане Олег, мені дуже сумно, що вас підставили під цю ганебну позицію, але Вам треба було поміркувати, перш ніж робити гучні заяви.

1. "Це ніякі не відбіркові на Олімпіаду, це питання заробляння грошей, це не про гідність, не про державу, це про гроші".

Пане Олег, вам не треба працювати зі спортом, якщо ви не знаєте, що в тенісі найбільш значні змагання є турніри Великого шолому, саме за них і за щорічний рейтинг (який саме є відбором на ОІ та визначається з найкращих виступів впродовж календарного року), впізнають наших гравців та Україну, Олімпіада звісно важлива, але далеко не головна в інтересах держави, в успіхах тенісистів та впізнаваності України.

2. Пане Олег, той факт, що ви в Мінспорті та в НОК України всралися та за рік не спромоглися допомогти державною позицією, консолідованими командними діями та вимогами відсторонити росіян та беларусів, коли майже кожен значний представник тенісу публічно волав про їх відсторонення з першого дня повномасштабного вторгнення, так мені здається - це ганьба вашим структурам, а не тенісу і його представникам.

3. І на останнє, пане Олег, незважаючи на велику пошану за Вашу участь в АТО, апелювати померлим побратимом за те, що Ви та ваші колеги, чесно кажучи, програли в питанні відсторонення *усні в деяких спортах - це ганьба.

Нагадаю, колишні тенісисти зараз захищають нашу країну, коли ви вже сидите в кабінетах, приймаючи рішення про кар’єри професій, в яких ви гадки не маєте.

А ще хочу нагадати, що 90% сучасного тенісу на значних змаганнях для нашої держави, на жаль, представляють тільки наші прекрасні жінки, краще поміркуйте, ніж маніпулювати тим, що вони залишаться живими, що вони мають повне право бути за кордоном і працювати, і, схоже, в них вийде краще, ніж у вас, бо крім як всюди робити вашу роботу і намагатися більше року досягти відсторонення країн агресорів, вони ще встигають передавати нам дрони, авто і багато іншого в мій та інші підрозділи.

Тому перед тим як знищити цілий спорт або навіть багато спортів нашої країни (бо я не дуже інформований, наскільки критичне це рішення для інших спортів), Вам було б непогано вивчити деталі кожного окремого випадку, перш ніж нанести країні шкоди. А з бойовими підрозділами і маніпуляціями про війну, як пан Гутцайт, так ви не забувайте, на війні зараз не Ви і не Гутцайт, а ми, ви в кабінетах, тому давайте ви не дуже будете нам розповідати про загиблих побратимів, бо звучить це якось…" - написав Долгополов.