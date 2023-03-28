Вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади у 2024 році відкладено.

Про це повідомив Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського та спільним діям Мінмолодьспорту, Національного олімпійського комітету України, Міністерства закордонних справ України, національних федерацій з різних видів спорту та громадськості нам вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади в 2024 році відкладено.

Сьогодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів.

На міжнародних змаганнях не буде збірних команд.

Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями.

Заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів.

Жодних національних символів, у тому числі емблеми НОКів та національних федерацій. Навіть жодної музики, що асоціюється з рф та рб.

Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.

Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій росії чи білорусі.

Ці правила стосуються передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань.

На багатьох із цих аспектів ми акцентували увагу під час спілкування з міжнародною спортивною спільнотою. Їх врахування - це важливий крок.

Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, аби міжнародні федерації, які ще розглядають дане питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени.

Дякуємо усім, хто підтримує нашу позицію! Разом ми сильніші. Тримаємо наш фронт", - написав Гутцайт.