Головне
Ребров хоче продовжити контракт з Аль-Айном
Сьогодні 18:54 951
Збірна України розгромлена Іспанією у кваліфікації Євро U-19
Сьогодні 21:39 90
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
Сьогодні 21:25 115
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 21:08 6014
МОК рекомендував повернути російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань у нейтральному статусі
Сьогодні 18:24 208
Петраков знову нахамив журналісту на пресконференції збірної Вірменії - ВІДЕО
Сьогодні 16:19 695
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна
Сьогодні 12:02 3286
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України
Сьогодні 12:02 1723
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм
Вчора 22:22 7541 3
МОК готовий допустити російських спортсменів на Олімпіаду-2024
Вчора 21:52 1187
Прямі трансляції

Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено

Сьогодні 21:25 115 0
Гутцайт: Нам вдалося домогтися, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади-2024 відкладено
#Вадим Гутцайт

Джерело - Чемпіон.

Вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади у 2024 році відкладено.

Про це повідомив Міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт.

"Завдяки зусиллям Президента України Володимира Зеленського та спільним діям Мінмолодьспорту, Національного олімпійського комітету України, Міністерства закордонних справ України, національних федерацій з різних видів спорту та громадськості нам вдалося домогтися того, що вирішення питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади в 2024 році відкладено.

Сьогодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів.

На міжнародних змаганнях не буде збірних команд.

Заборонено допуск спортсменів і функціонерів із держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями.

Заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів.

Жодних національних символів, у тому числі емблеми НОКів та національних федерацій. Навіть жодної музики, що асоціюється з рф та рб.

Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами.

Всі атлети мають пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій росії чи білорусі.

Ці правила стосуються передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань.

На багатьох із цих аспектів ми акцентували увагу під час спілкування з міжнародною спортивною спільнотою. Їх врахування - це важливий крок.

Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, аби міжнародні федерації, які ще розглядають дане питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени.

Дякуємо усім, хто підтримує нашу позицію! Разом ми сильніші. Тримаємо наш фронт", - написав Гутцайт.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося Від патріота до зрадника — один крок. Петраков у збірній Вірменії: 4 версії того, що сталося 8693 3
Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана Відео дня: Шевченко та Ібрагімович тепло поспілкувались на благодійному заході Мілана 1116
Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм Кохан та Гаврилюк отримали дискваліфікацію за порушення етичних норм 7541 3
Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна Не поспішайте вішати всіх собак на Ротаня: 5 висновків із матчу Англія – Україна 3286
Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України Експерименти Ротаня: яких людей, окрім Коноплянки, ми ще можемо побачити у збірній України 1723
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 6014
Рекомендуємо
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 73543 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 5958 2
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 44756
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 19550
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 41915
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 29322