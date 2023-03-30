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Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни

Уряд ухвалив рішення, згідно з яким українці братимуть участь у відборі на Олімпіаду тільки в тих змаганнях, де не буде росіян.
Вчора 23:13 130 0
Україна бойкотуватиме змагання, де будуть росіяни

Джерело - suspilne.media.

Українським спортсменам не можна буде змагатися на турнірах, де будуть представлені атлети з Росії чи Білорусі.

Відповідне рішення ухвалене Кабінетом Міністрів України. 

Протокольне рішення, яке ухвалив Уряд України, було подане за пропозицією Міністра молоді та спорту України, а також президента НОК України Вадима Гутцайта. Це рішення поширюється на усі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

"На засіданні Уряду ухвалене протокольне рішення за пропозицією колеги Гутцайта про те, що ми беремо участь у відбіркових змаганнях [на Олімпіаду-2024] тільки там, де нема росіян. Відповідно, участь поза межами цих критеріїв може бути підставою для позбавлення федерацій статусу національної

Що робити самим спортсменам? Знаєте, я нікому не побажаю… Учора був на черговому похороні свого доброго знайомого, який віддав понад 20 років легкій атлетиці, і загинув на Харківському напрямку. І в якого залишилося троє дітей. Він добровільно пішов на другу війну. І прослужив він не на кухні, якщо можна так сказати. Тобто він був у бойових підрозділах.

Так от я хочу сказати нашим колегам-спортсменам, які переживають, що через заходи МОК та допущення росіян чи білорусів до змагань, а відповідно українці не зможуть взяти участь, що поламається кар'єра чи щось інше. Зате залишиться життя ваше і ваших дітей", – заявив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов в ефірі телемарафону Єдині Новини.

Напередодні МОК закликав федерації дозволити росіянам та білорусам виступати на міжнародних турнірах в індивідуальних видах спорту під нейтральним прапором. 

Водночас міністр молоді і спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт вважає, що питання допуску росіян і білорусів до Олімпіади у 2024 році відкладено.

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