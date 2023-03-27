Калініна вийшла у чвертьфінал парного турніру WTA у Маямі

Матч тривав 1 годину та 40 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна разом з румункою Іриною-Самелією Бегу у двох сетах перемогла китайський тандем Сюй Іфань та Ян Чжаосюань у другому колі турніру WTA 1000 в Маямі.

Матч тривав 1 годину та 40 хвилин та завершився з рахунком - 7:6 (6), 6:2.

Калініна та Бегу 1 раз подали навиліт, допустили 5 подвійних помилок та використали 4 з 11 брейк-пойнтів.

За вихід до півфіналу змагань Калініна та Бегу зустрінуться з польсько-американським тандемом Магда Лінетт/Бернарда Пера.

WTA 1000 Маямі, хард

Призовий фонд - $8,800,000

1/8 фіналу, Парний розряд

27 березня

Ангеліна Калініна/Ірина-Камелія Бігу (Україна/Румунія) - Сюй Іфань/Ян Чжаосюань (Китай) 7:6 (6), 6:2

Раніше Калініна програла Кенін у другому колі одиночного турніру (3:6, 4:6). Також Марта Костюк поступилася росіянці анастасії потаповій (6:1, 6:3), а Леся Цуренко завершила змагання після першого кола, програвши Дейлі Фернандес (6:4, 6:3).