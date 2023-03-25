Калініна вийшла до другого кола парного турніру WTA у Маямі

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин

Джерело - Чемпіон.

Перша "ракетка" України Ангеліна Калініна разом з румункою Іриною-Самелією Бегу у трьох сетах перемогла японський тандем Сюко Аояма (Японія)/Ена Шибахара у першому колі турніру WTA 1000 в Маямі.

Матч тривав 1 годину та 20 хвилин та завершився з рахунком - 3:6, 6:1, 10:6.

Калініна та Бегу жодного разу не подали навиліт, допустили 2 подвійні помилки та використали 4 з 7 брейк-пойнтів.

У другому колі Калініна та Бігу зіграють проти переможниць матчу Алекса Гуарачі/Ерін Рутліфф (Чилі/Австралія) і Сюй Іфань та Ян Чжаосюань з Китаю.

WTA 1000 Маямі, хард

Призовий фонд - $8,800,000

Перше коло, Парний розряд

25 березня

Ангеліна Калініна/Ірина-Камелія Бігу (Україна/Румунія) - Сюко Аояма/Ена Шибахара (Японія) 3:6, 6:1, 10:6

Раніше Калініна програла Кенін у другому колі одиночного турніру (3:6, 4:6). Також Марта Костюк поступилася росіянці анастасії потаповій (6:1, 6:3), а Леся Цуренко завершила змагання після першого кола, програвши Дейлі Фернандес (6:4, 6:3).