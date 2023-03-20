Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Іспанський тенісист Карлос Алькарас після перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі повернув собі статус першої ракетки світу, потіснивши Новака Джоковича.
Перша ракетка України Олексій Крутих втратив п’ять позицій. Водночас Віталій Сачко покращив свій показник на 29 рядків (309-те місце), а Марченко - на 59 (327-е).
Рейтинг ATP
20 березня
1. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 7420
2. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7160
3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) - 5770
4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5560
5. (6) Даніїл Мєдвєдєв - 4330
6. (10) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3415
7. (7) Андрій Рубльов - 3390
...
167. (162) Олексій Крутих (Україна) – 356
309. (338) Віталій Сачко (Україна) – 169
327. (386) Ілля Марченко (Україна) – 155