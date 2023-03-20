Рейтинг ATP: Сачко та Марченко значно покращили свої позиції

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Іспанський тенісист Карлос Алькарас після перемоги на турнірі в Індіан-Веллсі повернув собі статус першої ракетки світу, потіснивши Новака Джоковича.

Перша ракетка України Олексій Крутих втратив п’ять позицій. Водночас Віталій Сачко покращив свій показник на 29 рядків (309-те місце), а Марченко - на 59 (327-е).

Рейтинг ATP

20 березня

1. (2) Карлос Алькарас (Іспанія) - 7420 2. (1) Новак Джокович (Сербія) - 7160 3. (3) Стефанос Ціципас (Греція) - 5770 4. (4) Каспер Рууд (Норвегія) - 5560 5. (6) Даніїл Мєдвєдєв - 4330 6. (10) Фелікс Оже-Альясім (Канада) - 3415 7. (7) Андрій Рубльов - 3390

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