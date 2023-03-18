Українка прокоментувала розмову з виконавчим директором WTA Стівом Саймоном.

WTA не надає відповідної допомоги українським тенісисткам.

Про це розповіла українка Леся Цуренко (95).

"Найбільше мене ображає те, що він вважає, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в мою країну і не потрапляти під санкції. За його словами, це лише їхня думка, і це не має мене ображати. Але мені, звісно, боляче. І не трохи".

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"Важко зрозуміти, як хтось може вважати, що вторгнення в країну або геноцид нації є терпимими. Усе це дуже боляче і жахливо для мене. Це означає, що ми можемо бути оточені людьми, які підтримують цю війну. Я відчуваю себе покинутою WTA, я не відчуваю, що моя асоціація мене захищає".

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"Усе, що зробила WTA - подарувала стрічки в кольорах України, щоб кожен гравець міг продемонструвати свою підтримку українському народу. Я не знаю, чому WTA така "сором’язлива". Я сподіваюся, що ми проведемо телефонну конференцію з Радою директорів і зможемо обговорити цю ситуацію", - сказала Цуренко.

Росіянин Данило Медведєв висловився щодо війни в Україні.