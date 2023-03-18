Джерело - L'Équipe.
WTA не надає відповідної допомоги українським тенісисткам.
Про це розповіла українка Леся Цуренко (95).
"Найбільше мене ображає те, що він вважає, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в мою країну і не потрапляти під санкції. За його словами, це лише їхня думка, і це не має мене ображати. Але мені, звісно, боляче. І не трохи".
Актуально: Цуренко відмовилася виходити на гру з білорускою Соболенко
"Важко зрозуміти, як хтось може вважати, що вторгнення в країну або геноцид нації є терпимими. Усе це дуже боляче і жахливо для мене. Це означає, що ми можемо бути оточені людьми, які підтримують цю війну. Я відчуваю себе покинутою WTA, я не відчуваю, що моя асоціація мене захищає".
Читайте: Російська тенісистка вийшла на матч у футболці Спартака
"Усе, що зробила WTA - подарувала стрічки в кольорах України, щоб кожен гравець міг продемонструвати свою підтримку українському народу. Я не знаю, чому WTA така "сором’язлива". Я сподіваюся, що ми проведемо телефонну конференцію з Радою директорів і зможемо обговорити цю ситуацію", - сказала Цуренко.
Росіянин Данило Медведєв висловився щодо війни в Україні.