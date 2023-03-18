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Цуренко: Я не відчуваю, що WTA мене захищає

Сьогодні 08:58 144 0
Українка прокоментувала розмову з виконавчим директором WTA Стівом Саймоном.
Цуренко: Я не відчуваю, що WTA мене захищає
#WTA, #Леся Цуренко

Джерело - L'Équipe.

WTA не надає відповідної допомоги українським тенісисткам.

Про це розповіла українка Леся Цуренко (95).

"Найбільше мене ображає те, що він вважає, що російські та білоруські гравці можуть підтримувати вторгнення в мою країну і не потрапляти під санкції. За його словами, це лише їхня думка, і це не має мене ображати. Але мені, звісно, боляче. І не трохи".

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"Важко зрозуміти, як хтось може вважати, що вторгнення в країну або геноцид нації є терпимими. Усе це дуже боляче і жахливо для мене. Це означає, що ми можемо бути оточені людьми, які підтримують цю війну. Я відчуваю себе покинутою WTA, я не відчуваю, що моя асоціація мене захищає".

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"Усе, що зробила WTA - подарувала стрічки в кольорах України, щоб кожен гравець міг продемонструвати свою підтримку українському народу.  Я не знаю, чому WTA така "сором’язлива". Я сподіваюся, що ми проведемо телефонну конференцію з Радою директорів і зможемо обговорити цю ситуацію", - сказала Цуренко.

Росіянин Данило Медведєв висловився щодо війни в Україні.

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