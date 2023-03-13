Російська тенісистка вийшла на матч у футболці Спартака

Російська тенісистка Анастасія Потапова (28) вийшла на матч проти американки Джессіки Пегули (3) у футболці московського Спартака.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

"Я з 13 років ходжу на матчі. Давно дружу з хлопцями, спілкуюся з командою. Напередодні на мене вийшла дівчинка, мабуть, головна з комунікації в Спартаку, ми з нею знайомі. Вона запитала, чи не хочу я потренуватися у футболці клубу. Спонтанно вийшло. Якогось посилу в цьому немає - дружня акція", - сказала Потапова.