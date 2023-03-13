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Російська тенісистка вийшла на матч у футболці Спартака

Сьогодні 15:15 777 1
Потапова вийшла на матч з Пегулою в футболці московського Спартака
Російська тенісистка вийшла на матч у футболці Спартака
#Пегула, #Потапова

Джерело - Чемпіон.

Російська тенісистка Анастасія Потапова (28) вийшла на матч проти американки Джессіки Пегули (3) у футболці московського Спартака.

Про це повідомляє Ukrainian Tennis.

"Я з 13 років ходжу на матчі. Давно дружу з хлопцями, спілкуюся з командою. Напередодні на мене вийшла дівчинка, мабуть, головна з комунікації в Спартаку, ми з нею знайомі. Вона запитала, чи не хочу я потренуватися у футболці клубу. Спонтанно вийшло. Якогось посилу в цьому немає - дружня акція", - сказала Потапова.

Сьогодні, 13 березня, Леся Цуренко (95) знялася з поєдинку 3 кола WTA Indian Wells Open проти білоруски Аріни Соболенко (2) через істерику.

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