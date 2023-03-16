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Росіянин Медведєв про війну в Україні: Я за мир у всьому світі

Сьогодні 13:39 262 0
Шоста ракетка світу відповів на питання про війну в Україні
Росіянин Медведєв про війну в Україні: Я за мир у всьому світі
#Данило Медведєв

Джерело - Великий теніс України.

Шоста ракетка світу Данило Медведєв після виходу до півфіналу турніру АТР 1000 в Індіан-Веллсі висловився щодо війни в Україні.

Про це повідомляє Великий Теніс України.

"По-перше, мені безумовно шкода всіх українських гравців і те, через що вони проходять. Звичайно, ситуацію з відмовою Цуренко я не знаю в деталях. Це більше стосується її та, можливо, трохи Соболенко, тому що насправді я дізнався про це тільки наступного дня".

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"Говорячи про топгравців, звісно, у нас є відповідальність, і залежить від того, як кожна людина, кожна окремо, буде з нею справлятися і дотримуватися. Я завжди говорив одне й те саме: я за мир у всьому світі. І якщо чесно це все, що я можу сказати. Я скажу, тому що я думаю, що в моїй відповіді є відповідь на це запитання, що я за мир", - сказав Медведєв.

Раніше російська тенісистка вийшла на матч у футболці Спартака.

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