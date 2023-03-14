Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець

Українська тенісистка Еліна Світоліна не підтримує думку міністра спорту України та голови НОК Вадима Гутцайта, який закликає українських спортсменів бойкотувати турніри за участю гравців з росії та білорусі.

Про це сказала сама спортсменка.

"Це питання дуже складне. Сподіваюся, що будь-які подальші рішення будуть зваженими та не зашкодять українському спорту, і нашій державі загалом: усередині країни та на міжнародній спортивній арені. Я спробую прокоментувати та роз'яснити на прикладі тенісу та дам власну оцінку того, що обговорюється протягом останнього тижня.

Нині рекомендація звучить так: "не брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені російські та/або білоруські спортсмени. Що це означає де-факто? Це означає, що кар'єра всіх українських професійних тенісистів - і дорослих, і юніорів має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам нема де грати. Це кінець. Виходить, теніс треба викреслити як вид спорту.

Припустимо, ще якісь міжнародні федерації приймають рішення та допускають цих спортсменів до змагань. Наскільки мені відомо, зараз вони виступають під нейтральним прапором у тенісі, велогонках, а минулого тижня їх уже допустили до фехтування. Нема гарантії, що завтра їх не допустять до інших видів спорту. Що робити Україні із забороною на виступи для наших спортсменів? Продовжувати забороняти? Забирати "зброю" у наших спортсменів? Уявімо, що ми бойкотуємо та знімаємося з турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми – ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони борються за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донбасі.

Для мене тенісний корт - це мій фронт. Саме там я завжди піднімаю український прапор, там я говорю про війну, про те, що росія - це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос та силу", - зазначила Світоліна.