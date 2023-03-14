Головне
Марокко замінило Україну в заявці на проведення ЧС-2030
Сьогодні 20:09 358
ФІФА затвердила формат ЧС-2026 з 12 групами по 4 команди
Сьогодні 19:40 362
Суд скоротив дискваліфікацію Верняєва через позитивний допінг-тест
Сьогодні 17:39 347
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця
Сьогодні 17:05 8872
Феєнорд - Шахтар: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 16:06 1137
Стала відома дата матчу Німеччина - Україна
Сьогодні 14:10 1236
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів
Сьогодні 13:04 2194
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 08:18 4126
Збірна України зіграє товариський матч із Німеччиною
Вчора 20:14 1010
Ротань довикликав двох гравців у збірну України
Вчора 18:41 4210
Прямі трансляції

Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець

Сьогодні 20:41 598 0
Українка прокоментувала рішення керівника НОК України
Світоліна виступає проти бойкоту турнірів: Українцям нема де грати, це кінець
#Еліна Світоліна, #Вадим Гутцайт

Джерело - btu.org.ua.

Українська тенісистка Еліна Світоліна не підтримує думку міністра спорту України та голови НОК Вадима Гутцайта, який закликає українських спортсменів бойкотувати турніри за участю гравців з росії та білорусі.

Про це сказала сама спортсменка.

"Це питання дуже складне. Сподіваюся, що будь-які подальші рішення будуть зваженими та не зашкодять українському спорту, і нашій державі загалом: усередині країни та на міжнародній спортивній арені. Я спробую прокоментувати та роз'яснити на прикладі тенісу та дам власну оцінку того, що обговорюється протягом останнього тижня.

Нині рекомендація звучить так: "не брати участь у змаганнях, до яких будуть допущені російські та/або білоруські спортсмени. Що це означає де-факто? Це означає, що кар'єра всіх українських професійних тенісистів - і дорослих, і юніорів має завершитися. Бо якщо ми не можемо брати участь у турі, де грають країни під білими прапорами, нам нема де грати. Це кінець. Виходить, теніс треба викреслити як вид спорту.

Припустимо, ще якісь міжнародні федерації приймають рішення та допускають цих спортсменів до змагань. Наскільки мені відомо, зараз вони виступають під нейтральним прапором у тенісі, велогонках, а минулого тижня їх уже допустили до фехтування. Нема гарантії, що завтра їх не допустять до інших видів спорту. Що робити Україні із забороною на виступи для наших спортсменів? Продовжувати забороняти? Забирати "зброю" у наших спортсменів? Уявімо, що ми бойкотуємо та знімаємося з турнірів. Далі що? Ми пішли, вони залишилися і продовжують перемагати для своїх країн. А ми – ні, бо ми пішли. Наші військові так би ніколи не зробили. Вони борються за кожен сантиметр нашої землі, за кожне слово, за можливість підняти український прапор на звільненій Харківщині чи Донбасі.

Для мене тенісний корт - це мій фронт. Саме там я завжди піднімаю український прапор, там я говорю про війну, про те, що росія - це країна-терорист. Я привертаю увагу всього світу саме там, де я маю голос та силу", - зазначила Світоліна.

Коментарі ()
Популярне зараз
Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу Раптово помер ексголкіпер Шахтаря та Кривбасу 6689
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 2194
Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі Льюїс назвав переможця бою Усик - Ф’юрі 6906
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 8872
Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України Ротань назвав трьох найкращих молодих футболістів України 2783
Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО Циганков продемонстрував блискучий дриблінг і змусив попітніти одного з найкращих воротарів Ла Ліги - ВІДЕО 4126
Рекомендуємо
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 3320
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13047
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 26697
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 66380
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 107375
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 65867