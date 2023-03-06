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Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні

Сьогодні 08:10 507 0
Марта Костюк прокоментувала завоювання першого титулу WTA у кар'єрі.
Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні
#Марта Костюк

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк присвятила перемогу на турнірі WTA в Остіні народу України.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Всім уболівальникам на трибунах і тим, хто дивився матч, особливо в Україні, я хочу сказати: Слава Україні!

Надзвичайно особливо виграти цей титул. Я хочу присвятити цей титул Україні і всім нашим людям, які зараз воюють і гинуть.

Хай там як, але для мене це дуже особливий момент. Хотіла б подякувати організаторам. Знаю, що було непросто довести все до ладу. Це був один із найкращих турнірів, на яких я грала. Ще на церемонії жеребкування казала, що відчуваєш себе тут як вдома", - відзначила Костюк.

Нагадаємо, Костюк (52) перемогла росіянку Варвару Грачову (88) у фіналі турніру в американському Остіні. Для українки - це  дебютний титул в одиночному розряді на турнірах WTA.

В оновленому рейтингу WTA Костюк вперше увійде до топ-40.

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