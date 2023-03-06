Костюк: Хочу присвятити цей титул Україні

Українська тенісистка Марта Костюк присвятила перемогу на турнірі WTA в Остіні народу України.

Про це розповіла сама тенісистка.

"Всім уболівальникам на трибунах і тим, хто дивився матч, особливо в Україні, я хочу сказати: Слава Україні!

Надзвичайно особливо виграти цей титул. Я хочу присвятити цей титул Україні і всім нашим людям, які зараз воюють і гинуть.

Хай там як, але для мене це дуже особливий момент. Хотіла б подякувати організаторам. Знаю, що було непросто довести все до ладу. Це був один із найкращих турнірів, на яких я грала. Ще на церемонії жеребкування казала, що відчуваєш себе тут як вдома", - відзначила Костюк.