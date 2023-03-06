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Костюк уперше в кар'єрі підніметься в топ-40 світового рейтингу

Сьогодні 01:26 77 0
Костюк уперше в кар'єрі підніметься в топ-40 світового рейтингу
Марта Костюк. Фото: j48tennis

Джерело - Чемпіон.

Українська тенісистка Марта Костюк, перемігши у фіналі ATX Open -  WTA 250 росіянку варвару грачову (6:3, 7:5), виграла перший турнір WTA у кар'єрі.

Перемога дозволить 20-річній українці вперше увійти до 40 найкращих тенісисток світу - в оновленому рейтингу WTA киянка посяде 40 сходинку з 1270-ма очками.

Попередній найвищий рейтинг Костюк (49) датується лютим 2022-го року.

Нагадаємо, найвищий рейтинг WTA серед українок має Ангеліна Калініна, яка є 29-ю ракеткою світу.

Очолює світовий рейтинг, як і раніше, полька Іга Швйонтек (10 585).

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