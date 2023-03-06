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Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України

Сьогодні 13:07 44762
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих - перша ракетка України
Фото - gettyimages
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Новак Джокович. Друге місце посідає Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Стефанос Ціципас.

Перша ракетка України Олексій Крутих займає 162-е місце, а Ілля Марченко піднявся на два рядки.

Рейтинг ATP
06 березня
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 7160
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6780
3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5805
4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5560
5 (5). Тейлор Фріц (США) - 3795
6 (7). Даніїл Мєдвєдєв - 3775
7 (6). Андрій Рубльов - 3660
...
162. (160). Олексій Крутих (Україна) - 365
338. (337). Віталій Сачко (Україна) - 149
386. (388). Ілля Марченко (Україна) - 122
397. (381). Олександр Овчаренко (Україна) - 119
401. (390). Владислав Орлов (Україна) - 120
441. (438). Олег Приходько (Україна) - 99
515. (513). Ерік Ваншельбойм (Україна) - 70
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