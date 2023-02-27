Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається переможець Australian Open Новак Джокович. Друге місце посідає Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Стефанос Ціципас.

Перша ракетка України Олексій Крутих ще на сім позицій поліпшив особистий рекорд у рейтингу - Олексій піднявся на 160-е місце.

Друга "ракетка" країни Віталій Сачко опустився на 337-е місце (-3).

Рейтинг ATP

27 лютого

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 6980

2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6780

3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5805

4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5515 5 (7). Тейлор Фріц (США) - 3660 6 (5). Андрій Рубльов - 3405 7 (8). Даніїл Мєдвєдєв - 3320

8 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 3315

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160 (167). Олексій Крутих (Україна) – 365

337 (334). Віталій Сачко (Україна) – 149

381 (382). Олександр Овчаренко (Україна) - 123

388 (375). Ілля Марченко (Україна) - 120

390 (388). Владислав Орлов (Україна) - 120