Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається переможець Australian Open Новак Джокович. Друге місце посідає Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Стефанос Ціципас.

Перша ракетка України Олексій Крутих ще на дві позиції поліпшив особистий рекорд у рейтингу - Олексій піднявся на 167-е місце.

Друга "ракетка" країни Віталій Сачко піднявся на 334-е місце (+6). Ілля Марченко опустився на 375-ме місце (-12).

У топ-500 світового рейтингу АТР перебувають ще троє українських тенісистів - Олександр Овчаренко - 382-е місце, Владислав Орлов - 388-е (-1) та Олег Приходько - 440-те (+4).

Рейтинг ATP

20 лютого

1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 7070

2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6480

3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5940

4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5515 5 (5). Андрій Рубльов - 4065

6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 3815

7 (7). Тейлор Фріц (США) - 3660

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167 (169). Олексій Крутих (Україна) – 355

334 (340). Віталій Сачко (Україна) – 149

375 (363). Ілля Марченко (Україна) - 127

385 (382). Олександр Овчаренко (Україна) - 123

388 (387). Владислав Орлов (Україна) - 120