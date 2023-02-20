Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу залишається переможець Australian Open Новак Джокович. Друге місце посідає Карлос Алькарас, а трійку найкращих замикає Стефанос Ціципас.
Перша ракетка України Олексій Крутих ще на дві позиції поліпшив особистий рекорд у рейтингу - Олексій піднявся на 167-е місце.
Друга "ракетка" країни Віталій Сачко піднявся на 334-е місце (+6). Ілля Марченко опустився на 375-ме місце (-12).
У топ-500 світового рейтингу АТР перебувають ще троє українських тенісистів - Олександр Овчаренко - 382-е місце, Владислав Орлов - 388-е (-1) та Олег Приходько - 440-те (+4).
Рейтинг ATP
20 лютого
1 (1). Новак Джокович (Сербія) - 7070
2 (2). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6480
3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5940
4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5515
5 (5). Андрій Рубльов - 4065
6 (6). Рафаель Надаль (Іспанія) - 3815
7 (7). Тейлор Фріц (США) - 3660
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167 (169). Олексій Крутих (Україна) – 355
334 (340). Віталій Сачко (Україна) – 149
375 (363). Ілля Марченко (Україна) - 127
385 (382). Олександр Овчаренко (Україна) - 123
388 (387). Владислав Орлов (Україна) - 120