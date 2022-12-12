Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Лідер українського тенісу Олексій Крутих зберіг 188-те місце.

Віталій Сачко втратив очки за торішній півфінал челенджера у Форлі та опустився на 40 позицій. Ілля Марченко та Олександр Овчаренко трохи покращили свої позиції

Рейтинг ATP

12 грудня

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020

3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820

4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550

5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820

6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195

7 (7). Данило Медведєв - 4065

8 (8). Андрій Рубльов - 3930

9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355

10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905

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188 (188). Олексій Крутих (Україна) – 307

335 (295). Віталій Сачко (Україна) – 149

379 (385). Олександр Овчаренко (Україна) - 125

397 (395). Владислав Орлов (Україна) - 117

417 (414). Ілля Марченко (Україна) - 108