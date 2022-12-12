Рейтинг ATP: Сачко втратив 40 позицій

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.
Лідер українського тенісу Олексій Крутих зберіг 188-те місце.
Віталій Сачко втратив очки за торішній півфінал челенджера у Форлі та опустився на 40 позицій. Ілля Марченко та Олександр Овчаренко трохи покращили свої позиції
Рейтинг ATP
12 грудня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020
3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820
4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550
5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195
7 (7). Данило Медведєв - 4065
8 (8). Андрій Рубльов - 3930
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905
...
188 (188). Олексій Крутих (Україна) – 307
335 (295). Віталій Сачко (Україна) – 149
379 (385). Олександр Овчаренко (Україна) - 125
397 (395). Владислав Орлов (Україна) - 117
417 (414). Ілля Марченко (Україна) - 108