Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Перша ракетка України Олексій Крутих тепер посідає 188-е місце в рейтингу, що є його найкращим показником у кар'єрі. Віталій Сачко хоч і втратив дуже багато позицій, продовжує бути другим серед українців, а ось Ілля Марченко вилетів із ТОП-5 України.

Рейтинг ATP

05 грудня

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020

3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820

4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550

5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820

6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195

7 (7). Данило Медведєв - 4065

8 (8). Андрій Рубльов - 3930

9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355

10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905

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188 (190). Олексій Крутих (Україна) – 307

295 (280). Віталій Сачко (Україна) – 178

385 (428). Олександр Овчаренко (Україна) - 125

387 (388). Олег Приходько (Україна) - 124

417 (415). Ілля Марченко (Україна) - 108