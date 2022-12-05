Рейтинг ATP: Крутих оновив особистий рекорд

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.
Перша ракетка України Олексій Крутих тепер посідає 188-е місце в рейтингу, що є його найкращим показником у кар'єрі. Віталій Сачко хоч і втратив дуже багато позицій, продовжує бути другим серед українців, а ось Ілля Марченко вилетів із ТОП-5 України.
Рейтинг ATP
05 грудня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020
3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820
4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550
5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195
7 (7). Данило Медведєв - 4065
8 (8). Андрій Рубльов - 3930
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905
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188 (190). Олексій Крутих (Україна) – 307
295 (280). Віталій Сачко (Україна) – 178
385 (428). Олександр Овчаренко (Україна) - 125
387 (388). Олег Приходько (Україна) - 124
417 (415). Ілля Марченко (Україна) - 108