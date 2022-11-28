Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на 62 позиції і посідає 190-е місце.

Віталій Сачко також здобув чимало позицій - 43 і посідає 280-е місце.

Рейтинг ATP

28 листопада

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020

3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820

4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550

5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820

6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195

7 (7) Данило Медведєв - 4065

8 (8. Андрій Рубльов - 3930

9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355

10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905

...

190 (252). Олексій Крутих (Україна) – 307

280 (323). Віталій Сачко (Україна) – 185

388 (385). Олег Приходько (Україна) - 123

401 (428). Олександр Овчаренко (Україна) - 118

415 (423). Ілля Марченко (Україна) - 108

420 (407). Владислав Орлов (Україна - 107