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Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200

Сьогодні 11:08 35690 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на 62 позиції і посідає 190-е місце.

Віталій Сачко також здобув чимало позицій - 43 і посідає 280-е місце.

Рейтинг ATP
28 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020
3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820
4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550
5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195
7 (7) Данило Медведєв - 4065
8 (8. Андрій Рубльов - 3930
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905
...
190 (252). Олексій Крутих (Україна) – 307
280 (323). Віталій Сачко (Україна) – 185
388 (385). Олег Приходько (Україна) - 123
401 (428). Олександр Овчаренко (Україна) - 118
415 (423). Ілля Марченко (Україна) - 108
420 (407). Владислав Орлов (Україна - 107
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