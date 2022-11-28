Рейтинг ATP: Крутих піднявся на 62 позиції і увійшов до ТОП-200

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.
Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на 62 позиції і посідає 190-е місце.
Віталій Сачко також здобув чимало позицій - 43 і посідає 280-е місце.
Рейтинг ATP
28 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020
3 (3). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820
4 (4). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550
5 (5). Новак Джокович (Сербія) - 4820
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195
7 (7) Данило Медведєв - 4065
8 (8. Андрій Рубльов - 3930
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905
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190 (252). Олексій Крутих (Україна) – 307
280 (323). Віталій Сачко (Україна) – 185
388 (385). Олег Приходько (Україна) - 123
401 (428). Олександр Овчаренко (Україна) - 118
415 (423). Ілля Марченко (Україна) - 108
420 (407). Владислав Орлов (Україна - 107