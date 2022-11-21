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Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5

Сьогодні 09:39 35078 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович повернувся у ТОП-5 після перемоги на Підсумковому турнірі.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на одну сходинку й наразі посідає 252-тє місце.

Водночас Віталій Сачко опустився одразу на 12 позицій - на 323-ий рядок.

Рейтинг ATP
21 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020
3 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820
4 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550
5 (8). Новак Джокович (Сербія) - 4820
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195
7 (5) Данило Медведєв - 4065
8 (7). Андрій Рубльов - 3930
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355
10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905
...
252 (253). Олексій Крутих (Україна) – 217
323 (311). Віталій Сачко (Україна) – 155
385 (384). Олег Приходько (Україна) - 123
406 (408). Владислав Орлов (Україна - 111
423 (423). Ілля Марченко (Україна) - 104
428 (427). Олександр Овчаренко (Україна) - 102
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