Рейтинг ATP: Джокович повернувся до ТОП-5

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас. Серб Новак Джокович повернувся у ТОП-5 після перемоги на Підсумковому турнірі.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який піднявся на одну сходинку й наразі посідає 252-тє місце.

Водночас Віталій Сачко опустився одразу на 12 позицій - на 323-ий рядок.

Рейтинг ATP

21 листопада

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 6020

3 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5820

4 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5550

5 (8). Новак Джокович (Сербія) - 4820

6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Канада) - 4195

7 (5) Данило Медведєв - 4065

8 (7). Андрій Рубльов - 3930

9 (9). Тейлор Фріц (США) - 3355

10 (10). Губерт Гуркач (Польща) - 2905

...

252 (253). Олексій Крутих (Україна) – 217

323 (311). Віталій Сачко (Україна) – 155

385 (384). Олег Приходько (Україна) - 123

406 (408). Владислав Орлов (Україна - 111

423 (423). Ілля Марченко (Україна) - 104

428 (427). Олександр Овчаренко (Україна) - 102