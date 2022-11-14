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Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України

Сьогодні 11:41 34327 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який втратив чотири пункти й наразі посідає 253-тє місце.

Водночас Віталій Сачко опустився одразу на 25 позицій - на 311-ий рядок. Ілля Марченко, який у Братиславі дійшов до 1/8 фіналу, покращив становище в рейтингу на 23 рядки – 423-тє місце.

Рейтинг ATP
14 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5820
3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5350
4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5020
5 (5) Данило Медведєв - 4065
6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Велика Британія) - 3995
7 (7). Андрій Рубльов - 3530
8 (8). Новак Джокович (Сербія) - 3320
9 (9). Тейлор Фріц (США) - 2955
10 (10). Гольгер Руне (Данія) - 2911
...
253 (249). Олексій Крутих (Україна) – 210
311 (286). Віталій Сачко (Україна) – 176
423 (446). Ілля Марченко (Україна)  104
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