Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України

ATP оновив рейтинг тенісистів

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих, який втратив чотири пункти й наразі посідає 253-тє місце.

Водночас Віталій Сачко опустився одразу на 25 позицій - на 311-ий рядок. Ілля Марченко, який у Братиславі дійшов до 1/8 фіналу, покращив становище в рейтингу на 23 рядки – 423-тє місце.

Рейтинг ATP

14 листопада

1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820

2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5820

3 (3). Стефанос Ціципас (Греція) - 5350

4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5020

5 (5) Данило Медведєв - 4065

6 (6). Фелікс Оже-Альяссім (Велика Британія) - 3995

7 (7). Андрій Рубльов - 3530

8 (8). Новак Джокович (Сербія) - 3320

9 (9). Тейлор Фріц (США) - 2955

10 (10). Гольгер Руне (Данія) - 2911

...

253 (249). Олексій Крутих (Україна) – 210

311 (286). Віталій Сачко (Україна) – 176

423 (446). Ілля Марченко (Україна) – 104