Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України

Джерело - Чемпіон.
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.
Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.
Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих. Віталій Сачко зберіг місце в ТОП-300 (283)
Рейтинг ATP
7 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5820
3 (5). Стефанос Ціципас (Греція) - 5350
4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5020
5 (3) Данило Медведєв - 4065
6 (8). Фелікс Оже-Альяссім (Велика Британія) - 3995
7 (9). Андрій Рубльов - 3530
8 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3320
9 (11). Тейлор Фріц (США) - 2955
10 (18). Гольгер Руне (Данія) - 2911
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249 (250). Олексій Крутих (Україна) – 210
286 (285). Віталій Сачко (Україна) – 176