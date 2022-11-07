Головне
Динамо розгромило Чорноморець в 11 турі УПЛ
Вчора 16:58 1107
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
Сьогодні 10:33 33660
Зінченко - на першому місці серед українців за кількістю матчів в АПЛ
Вчора 22:25 384 3
Усик зберіг першу позицію в рейтингу P4P від DAZN
Вчора 21:27 532
Рух у меншості дотис Кривбас у 11 турі УПЛ
Вчора 17:13 447
Радівілов здобув бронзу на чемпіонату світу в опорному стрибку
Вчора 16:31 312
СК Дніпро-1 на характері переміг Минай у 11 турі УПЛ
Вчора 14:52 459
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 12:48 11353 1
39 років тому Дніпро вперше став чемпіоном СРСР
Вчора 10:32 5685
Кіченок та Остапенко вийшли до півфіналу Підсумкового турніру WTA
Вчора 09:39 578
Прямі трансляції

Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України

Сьогодні 10:33 33660 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих залишається першою ракеткою України
#ATP, #Крутих, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих. Віталій Сачко зберіг місце в ТОП-300 (283)

Рейтинг ATP
7 листопада
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6820
2 (2). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5820
3 (5). Стефанос Ціципас (Греція) - 5350
4 (4). Каспер Рууд (Норвегія) - 5020
5 (3) Данило Медведєв - 4065
6 (8). Фелікс Оже-Альяссім (Велика Британія) - 3995
7 (9). Андрій Рубльов - 3530
8 (7). Новак Джокович (Сербія) - 3320
9 (11). Тейлор Фріц (США) - 2955
10 (18). Гольгер Руне (Данія) - 2911
...
249 (250). Олексій Крутих (Україна) – 210
286 (285). Віталій Сачко (Україна) – 176
Коментарі ()
Популярне зараз
Чорноморець - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Чорноморець - Динамо - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 5212
Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ Ліверпуль переміг Тоттенгем, Арсенал із Зінченком здолав Челсі: результати матчів 15 туру АПЛ 1320
Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А Лаціо переграв Рому в дербі, Ювентус розібрався з Інтером: Результати матчів Серії А 1497
СК Дніпро-1 - Минай: де дивитися матч УПЛ СК Дніпро-1 - Минай: де дивитися матч УПЛ 1422
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 11353 1
Чорноморець - Динамо: де дивитися матч УПЛ Чорноморець - Динамо: де дивитися матч УПЛ 11038 4
Рекомендуємо
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 3682 2
Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 Стало відомо, скільки отримає збірна України за вихід на ЧС-2022 16652
Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду Дівчина дня. Українська красуня Влада Нікольченко дивним чином не поїхала на Олімпіаду 20072 1
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 13233
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11968 2
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15996 2