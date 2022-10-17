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Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300

Сьогодні 19:15 32660 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Сачко повернувся до ТОП-300
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих.

Віталій Сачко повернувся до ТОП-300 (283). Ілля Марченко піднявся на 3 позиції (377)

Рейтинг ATP
17 жовтня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6730
2 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
3 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5600
4 (4) Данило Медведєв - 5155
6 (5). Стефанос Ціципас (Греція) - 4930
5 (6). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 4860
7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 4320
8 (9). Андрій Рубльов - 3685
9 (8). Тейлор Фріц (США) - 3195
10 (13). Фелікс Оже-Альяссім (Велика Британія) - 3155
...
247 (246). Олексій Крутих (Україна) – 211
283 (311). Віталій Сачко (Україна) – 176
377 (380). Ілля Марченко (Україна) – 121
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