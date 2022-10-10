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Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України

Сьогодні 20:56 32035 0
ATP оновив рейтинг тенісистів
Рейтинг ATP: Крутих зберіг звання першої ракетки України
#ATP, #Ілля Марченко, #Віталій Сачко

Джерело - Чемпіон.

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) представила оновлений рейтинг тенісистів.

Лідером рейтингу залишається Карлос Алькарас.

Першою ракеткою України залишається Олексій Крутих.

Віталій Сачко піднявся на 9 позицій - 311. Ілля Марченко втратив ще 8 місьц (380).

Рейтинг ATP
10 жовтня
1 (1). Карлос Алькарас (Іспанія) - 6740
2 (3). Рафаель Надаль (Іспанія) - 5810
3 (2). Каспер Рууд (Норвегія) - 5645
4 (4) Данило Медведєв - 5065
6 (5). Стефанос Ціципас (Греція) - 5065
5 (6). Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5040
7 (7). Новак Джокович (Сербія) - 4320
8 (11). Тейлор Фріц (США) - 3510
9 (9). Андрій Рубльов - 3480
10 (8). Кемерон Норрі (Велика Британія) - 3445
...
246 (240). Олексій Крутих (Україна) – 211
311 (320). Віталій Сачко (Україна) – 160
380 (372). Ілля Марченко (Україна) – 121
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